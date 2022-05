Advertising

Affaritaliani : Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare -

Agenzia askanews

È l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero - riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale dellae ...E' l'obiettivo di Sirimap, acronimo di Sistemi di Rilevamento dell'Inquinamento Marino da Plastiche e successivo recupero - riciclo, un progetto guidato dal Distretto Aerospaziale della. ... Campania: il Dac presenta Sirimap, localizza le plastiche in mare Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e ...Napoli, 25 mag. (askanews) - Un nuovo sistema di localizzazione in mare di macro, meso e microplastiche mediante l'impiego di piattaforme remote e di prossimità, per il successivo recupero e riciclo..