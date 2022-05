Belen e Stefano stasera insieme in tv: l’attesa è finita (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non è la prima volta che Belen mostra sui social che accanto a lei c’è Stefano De Martino ma questa volta la storia pubblicata su Instagram è diversa dalle altre. Belen è nei camerini del programma Le Iene, si sente la voce di Stefano ed ecco che appare alla porta. Avrà solo accompagnato sua moglie agli studi Mediaset? No, l’anticipazione è che Stefano de Martino stasera sarà tra gli ospiti de Le Iene. Ultima puntata per il programma condotto con successo dalla showgirl e Teo Mammuccari ma c’è anche altro da celebrare: la presenza di Stefano. E’ per questo che la Rodriguez nel video fa il segno della vittoria: Stefano De Martino entra e lei rivela di aver vinto tutto, l’amore, ancora una volta. Stefano De Martino ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non è la prima volta chemostra sui social che accanto a lei c’èDe Martino ma questa volta la storia pubblicata su Instagram è diversa dalle altre.è nei camerini del programma Le Iene, si sente la voce died ecco che appare alla porta. Avrà solo accompagnato sua moglie agli studi Mediaset? No, l’anticipazione è chede Martinosarà tra gli ospiti de Le Iene. Ultima puntata per il programma condotto con successo dalla showgirl e Teo Mammuccari ma c’è anche altro da celebrare: la presenza di. E’ per questo che la Rodriguez nel video fa il segno della vittoria:De Martino entra e lei rivela di aver vinto tutto, l’amore, ancora una volta.De Martino ...

