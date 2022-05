Ama: al via itinerari protetti di pulizia quartiere Della Vittoria (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Al via il programma di pulizie su itinerari protetti predisposto da AMA nel quartiere Della Vittoria. La prima tranche di interventi scatterà tra questa notte e le prime ore di domani mattina, partendo da Lungotevere delle Armi, e riguarderà le aree di via Settembrini, piazza Mazzini, via Monte Zebio, piazza Del Fante, viale Carso e piazza Bainsizza. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. Le operazioni di pulizia e spazzamento, che si svolgeranno in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale, vedranno coinvolte squadre e mezzi dedicati e riguarderanno nelle prossime settimane anche altre strade e piazze di questo specifico quadrante. Anche questo programma di interventi rientra nello speciale piano, messo a punto da AMA in sinergia con Amministrazione Capitolina e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Al via il programma di pulizie supredisposto da AMA nel. La prima tranche di interventi scatterà tra questa notte e le prime ore di domani mattina, partendo da Lungotevere delle Armi, e riguarderà le aree di via Settembrini, piazza Mazzini, via Monte Zebio, piazza Del Fante, viale Carso e piazza Bainsizza. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota. Le operazioni die spazzamento, che si svolgeranno in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale, vedranno coinvolte squadre e mezzi dedicati e riguarderanno nelle prossime settimane anche altre strade e piazze di questo specifico quadrante. Anche questo programma di interventi rientra nello speciale piano, messo a punto da AMA in sinergia con Amministrazione Capitolina e ...

