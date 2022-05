Withu | un altro acuto con Legnano per proseguire gli affascinanti playoff

Advertising

Jarvis ha aperto le porte del team RNFdi Razlan Razali a Razgatlioglu, ma questa ipotesi è tutt'che concreta, data la possibilità della struttura malese di passare con l'Aprilia e l'...E per un ex di turno che si è comportato bene, come Ihedioha, ce n'è unda cui si aspetta un rendimento diverso, e ci riferiamo a Giovanni Fattori. La sua presenza è fondamentale, senza se e ...Prova della verità per Withu e Legnano chiamate allo spareggio per il prosieguo nel playoff promozione alla serie A2. Appuntamento mercoledì 25 maggio (il via alle 20,30) al PalaBorsani milanese. Stan ...La FIM ha accettato il ricorso di Neila Santos e di Sara Cabrini, annullando la squalifica di Valencia. Neila Santos torna in testa con 13 punti di vantaggio sulla Sanchez ...