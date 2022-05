Von der Leyen vuole vincere la guerra, ma l’Europa non doveva fare la pace? La diretta con Peter Gomez (Di martedì 24 maggio 2022) Von der Leyen vuole vincere la guerra, ma l’Europa non doveva fare la pace? Segui la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Von derla, manonla? Segui laconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Ma perché non appena metto il naso fuori dall'ufficio devo incontrare la Von der Leyen di striscia la notizia che mi vuole frustare? - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Se la Russia democratica, ci sarà posto per lei' #ucraina #russia #putin #UkraineRussianWar… - Tg3web : C'è ancora la guerra in Ucraina al centro dei lavori del Forum economico di Davos. La presidente della Commissione… - CarloPulsoni : Apprezzabile il discorso distensivo e moderato della Von Der Leyen. Mi chiedo se glielo ha scritto il segretario de… - adapallai : RT @ALFO100897: Ucraina, guerra del grano. Von der Leyen: 'La Russia ricatta il mondo. Ora basta'. @vonderleyen la pianti con questa squall… -