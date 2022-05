Usa, sparatoria in una scuola in Texas: morti due bambini, almeno 13 feriti. Fermato l’aggressore (Di martedì 24 maggio 2022) Due bambini sono morti e almeno 13 sono rimasti feriti in una sparatoria all’interno della scuola Robb Elementary di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio, in Texas. Molti dei bambini feriti sono stati trasportati in ospedale. l’aggressore, secondo quanto riferito dai media americani, è sotto la custodia della polizia. La sparatoria è iniziata intorno alle 13 ora locale. E il killer è stato Fermato dalla polizia alle 13.06. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco non sono ancora chiare. There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Duesono13 sono rimastiin unaall’interno dellaRobb Elementary di Uvalde, a una cinquantina di chilometri da San Antonio, in. Molti deisono stati trasportati in ospedale., secondo quanto riferito dai media americani, è sotto la custodia della polizia. Laè iniziata intorno alle 13 ora locale. E il killer è statodalla polizia alle 13.06. Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad aprire il fuoco non sono ancora chiare. There is an active shooter at Robb Elementary. Law enforcement is on site. Your cooperation is needed at this time by not visiting the campus. As soon as more ...

