Striscione del Milan contro l'Inter, Alvino spiazza tutti: "È bellissimo"

I festeggiamenti del Milan per il 19° scudetto vinto non tendono a finire. La squadra rossonera, nella giornata di ieri, ha festeggiato con il consueto bus scoperto che ha fatto il giro della città di Milano. I giocatori rossoneri non hanno perso occasione per prendere in giro i cugini interisti, arrivati a -2 in classifica. Qualche sfottò si è tramutato in offesa ed è scoppiata la polemica.

Il gesto che ha scatenato la maggior parte delle polemiche è stato lo striscione esposto da alcuni giocatori sopra il bus. Lo striscione recita "La Coppa Italia mettila nel c*lo" in riferimento alla Coppa vinta dall'Inter contro la Juventus. A sorpresa, però, da Napoli, è arrivato un messaggio ...

