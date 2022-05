Serena Bortone su Blanco e la fan che gli ha toccato le parti intime | “Chiunque metta le mani addosso una persona senza il suo consenso si qualifica come molestatore Il consenso non è mai presunto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) “C’è questo video che non mostriamo nel quale una fan non so se impazzita, maleducata, incivile ha praticamente messo le, sulledel cantante vincitore di Sanremo,. Allora una cosa io voglio dire, una volta per tutte, si tratti di uomo o di donna:mette le, tocca unail suonon lo deve fare, siun, è una molestia. Quindi non c’è da fare ironia, sia il molestato un uomo, la molestata una donna, sia ilun uomo, la molestatrice una donna, nessuno dà il permesso di toccare. Il ...