Scudetto Milan, Berlusconi e 'chi non salta…' – Video

(Adnkronos) – Silvio Berlusconi protagonista nella festa per lo Scudetto vinto dal Milan. L'ex presidente rossonero ha atteso la squadra al Duomo e ha dato spettacolo con i tifosi che hanno affollato la piazza. Al coro 'chi non salta nerazzurro è', Berlusconi ha risposto prontamente, come anche Adriano Galliani.

