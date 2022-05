Sanzioni agli over50 senza vaccino: in arrivo la seconda ondata di multe (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La prima ondata di Sanzioni previste per gli over50 non vaccinati ha colpito 600mila persone nel mese di aprile. Altre 600mila sono previste nella seconda tranche: multe che portano il computo a circa un milione e e 200mila euro. Non si ferma qui, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è pronta una nuova ondata di Sanzioni per cercare di convincere i più estremi, quelli che hanno evitato la vaccinazione sin dalle prime battute o non hanno completato il ciclo. Insieme a questa comunicazione, fonti ministeriali hanno anche comunicato che sono state tantissime le contestazioni presentate dagli over50. Nel caso la sanzione sia errata, il meccanismo è ben definito: servono dieci giorni per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La primadipreviste per glinon vaccinati ha colpito 600mila persone nel mese di aprile. Altre 600mila sono previste nellatranche:che portano il computo a circa un milione e e 200mila euro. Non si ferma qui, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è pronta una nuovadiper cercare di convincere i più estremi, quelli che hanno evitato la vaccinazione sin dalle prime battute o non hanno completato il ciclo. Insieme a questa comunicazione, fonti ministeriali hanno anche comunicato che sono state tantissime le contestazioni presentate d. Nel caso la sanzione sia errata, il meccanismo è ben definito: servono dieci giorni per ...

