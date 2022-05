Roma-Feyenoord, dove vedere finale Conference League in tv e streaming (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Domani, mercoledì 25 maggio, la finale dell’Europa Conference League tra Roma e Feyenoord. La partita si giocherà a Tirana in Albania alle 21. Sarà possibile vedere il match sia in diretta tv in chiaro su Tv8 (numero 8 del digitale terrestre) che in streaming su Dazn, Sky – sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Footbal (numero 253) – e Sky Go. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Domani, mercoledì 25 maggio, ladell’Europatra. La partita si giocherà a Tirana in Albania alle 21. Sarà possibileil match sia in diretta tv in chiaro su Tv8 (numero 8 del digitale terrestre) che insu Dazn, Sky – sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Footbal (numero 253) – e Sky Go. L'articolo proviene da Italia Sera.

