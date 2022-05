Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter è pronta a inserirsi tra l’armeno e la Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Il Rinnovo di Mkhitaryan con la Roma non è ancora stato trattato: i giallorossi aspettano la finale di Conference, ma attenzione all’Inter che potrebbe inserirsi La Roma attende la finale di Conference e poi passerà al vaglio i vari rinnovi. Rinnovo da valutare anche per Mkhitaryan, lui che è una priorità per Mourinho. Attenzione però all’Inter con Marotta che potrebbe inserirsi e provare a soffiare l’armeno ai giallorossi. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022) Ildicon lanon è ancora stato trattato: i giallorossi aspettano la finale di Conference, ma attenzione alche potrebbeLaattende la finale di Conference e poi passerà al vaglio i vari rinnovi.da valutare anche per, lui che è una priorità per Mourinho. Attenzione però alcon Marotta che potrebbee provare a soffiareai giallorossi. Lo scrive Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

