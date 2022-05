Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus eletto per secondo mandato (Di martedì 24 maggio 2022) Tedros Adhanom Ghebreyesus è stato eletto per un secondo mandato alla testa dell'Oms. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea mondiale della sanità. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 57 anni, etiope, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022)è statoper unalla testa dell'Oms. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea mondiale della sanità., 57 anni, etiope, ...

Advertising

Tarallucci_Vino : FLASH: TEDROS ELETTO PER UN SECONDO MANDATO. GUIDERÀ L'OMS PER ALTRI 5 ANNI. - mzpag : 'Sono un bimbo della guerra': Tedros confermato direttore Oms - A piccole Dosi - Blog - - mzpag : RT @mzpag: A piccole Dosi - Blog - - glooit : Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus eletto per secondo mandato leggi su Gloo - mzpag : Tedros riconfermato direttore generale Oms -