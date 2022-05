Morbillo, Oms e Unicef lanciano l’allarme: “Aumento dei casi nei primi due mesi del 2022. Lacune nella vaccinazione” (Di martedì 24 maggio 2022) “Il Morbillo è più di una malattia pericolosa e potenzialmente letale. È anche una prima indicazione del fatto che ci sono Lacune nella nostra copertura globale di vaccinazione, Lacune che i bambini vulnerabili non possono permettersi. È incoraggiante che le persone in molte comunità stiano iniziando a sentirsi abbastanza protette dal Covid 19 da tornare a svolgere più attività sociali. Ma farlo in luoghi dove i bambini non stanno ricevendo le vaccinazioni di routine crea la tempesta perfetta per la diffusione di una malattia come il Morbillo“. A parlare è Catherine Russell, direttore generale dell’Unicef, che nelle scorse settimane ha segnalato l’Aumento di casi. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Ilè più di una malattia pericolosa e potenzialmente letale. È anche una prima indicazione del fatto che ci sononostra copertura globale diche i bambini vulnerabili non possono permettersi. È incoraggiante che le persone in molte comunità stiano iniziando a sentirsi abbastanza protette dal Covid 19 da tornare a svolgere più attività sociali. Ma farlo in luoghi dove i bambini non stanno ricevendo le vaccinazioni di routine crea la tempesta perfetta per la diffusione di una malattia come il“. A parlare è Catherine Russell, direttore generale dell’, che nelle scorse settimane ha segnalato l’di. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità e ...

