Medvdedev | il Donbass non tornerà mai all' Ucraina

(Di martedì 24 maggio 2022) Le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non torneranno mai all': lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, secondo quanto ...

Advertising

"Le Repubbliche delhanno preso la decisione finali sul loro stato e non torneranno mai più. Questo è inaccettabile per coloro che ricordano cosa è successo agli accordi di Minsk e le ..."Le Repubbliche delhanno preso la decisione finali sul loro stato e non torneranno mai più. Questo è inaccettabile per coloro che ricordano cosa è successo agli accordi di Minsk e le ...Le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non torneranno mai all'Ucraina: lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram, secondo quanto r ...Medvedev ha affermato che ''si ha la sensazione che non sia stato preparato da diplomatici e che sia basato su menzogne ucraine''.