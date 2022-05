LDU Quito vs Atletico Goianiense: pronostico e possibili formazioni (Di martedì 24 maggio 2022) Mercoledì, LDU Quito e Atletico Goianiense si scontrano in uno scontro fondamentale della Copa Sudamericana all’Estadio Rodrigo Paz Delgado. Le squadre si dirigono allo scontro con il loro destino di qualificazione ancora nelle loro mani e cercheranno di portare a termine il lavoro. Il calcio di inizio di LDU Quito vs Atletico Goianiense è previsto alle 2:30 di domani, mercoledi 25 maggio Prepartita LDU Quito vs Atletico Goianiense: a che punto sono le due squadre? L’LDU Quito ha dovuto accontentarsi di una parte del bottino nello scontro di giovedì contro la squadra argentina Defensa y Justicia, terminato 2-2. Gli uomini di Luis Zubeldia sono passati in vantaggio all’inizio con Jose Quinteros, ma due gol di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 24 maggio 2022) Mercoledì, LDUsi scontrano in uno scontro fondamentale della Copa Sudamericana all’Estadio Rodrigo Paz Delgado. Le squadre si dirigono allo scontro con il loro destino di qualificazione ancora nelle loro mani e cercheranno di portare a termine il lavoro. Il calcio di inizio di LDUvsè previsto alle 2:30 di domani, mercoledi 25 maggio Prepartita LDUvs: a che punto sono le due squadre? L’LDUha dovuto accontentarsi di una parte del bottino nello scontro di giovedì contro la squadra argentina Defensa y Justicia, terminato 2-2. Gli uomini di Luis Zubeldia sono passati in vantaggio all’inizio con Jose Quinteros, ma due gol di ...

