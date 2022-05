In Crimes of the Future la tecnologia è il futuro del corpo umano (Di martedì 24 maggio 2022) In concorso a Cannes il ritorno della nuova carne in un'opera che rappresenta la filmografia intera di Cronenberg Leggi su wired (Di martedì 24 maggio 2022) In concorso a Cannes il ritorno della nuova carne in un'opera che rappresenta la filmografia intera di Cronenberg

Advertising

WeCinema : 'Mi aspetto che a Cannes ci saranno persone che usciranno dalla sala durante i primi cinque minuti del film'. È qu… - cogonipiero2 : RT @MariaDellaMoni6: ?In un documento dell’aprile del 2016 dal titolo: “War crimes of the armed forces and security forces of Ukraine: tort… - davidefent : RT @WeCinema: 'Mi aspetto che a Cannes ci saranno persone che usciranno dalla sala durante i primi cinque minuti del film'. È quanto ha di… - MariaDellaMoni6 : ?In un documento dell’aprile del 2016 dal titolo: “War crimes of the armed forces and security forces of Ukraine: t… - CineGiornale1 : Cannes 75 | Crimes of the Future è l’attesissimo ritorno al cinema di David Cronenberg -