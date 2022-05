(Di martedì 24 maggio 2022) "Un', ho vinto qualche trofeo ma questoè speciale. I tifosi lo hanno atteso per 11 anni e noi come squadra abbiamo sentito la loroper questo titolo". Parola di ...

Advertising

chelseaindo : SCUDETTO COMPLETE! ?? FIKAYO TOMORI???? OLIVIER GIROUD - MovistarFutbol : Giroud. El Milan acariciando el Scudetto. #LaCasaDelFútbol - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ? Pogba La Juve gioca d'anticipo ? EuroToro: Cairo convince Juric ? 'Milan, sono… - JoseNCF : RT @Gazzetta_it: Giroud: 'Scudetto emozione pazzesca. Ibra maschio alpha, spero rimanga' - mvcalcio : RT @Gazzetta_it: Giroud: 'Scudetto emozione pazzesca. Ibra maschio alpha, spero rimanga' -

... ho vinto qualche trofeo ma questoè speciale. I tifosi lo hanno atteso per 11 anni e noi come squadra abbiamo sentito la loro emozione per questo titolo". Parola di Olivier, uno dei ...Olivierha parlato ai microfoni Sky Sport due giorni dopo la vittoria del 19esimodel Milan. Ecco alcune sue dichiarazioni: ' La (mia) doppietta (nel derby) ha fatto la differenza, questi due ...L'attaccante francese si gode lo scudetto: "Pioli tira fuori il massimo da ogni giocatore. La mia doppietta al derby è stata decisiva" ...L'attaccante francese del Milan ha contribuito allo scudetto con 11 reti, di cui due nel festoso pomeriggio di Reggio Emilia ...