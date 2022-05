Giorgio Chiellini e l’addio commovente | lacrime e applausi

Leggi su 11contro11

(Di martedì 24 maggio 2022) Una stagione che porta amarezza e rimpianti in casa Juventus. I bianconeri non soltanto non hanno vinto nessun trofeo, ma hanno dovuto salutare uno dei pilastri di questa squadra e degli ultimi anni della nazionale italiana. Si tratta die del suo addio alla Serie A e all’Europa, dopo 17 stagioni in bianconero e moltissime battaglie affrontate, tra vittorie e amare sconfitte. Uscito dal campo – allo Stadium – tra emozioni e, si ritira un’altra bandiera del calcio italiano. Insieme a lui, ai saluti anche Paulo Dybala, il quale non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Addio: stagioni e trofei con la Juventus All’età di quasi 38 anni,annuncia il suo addio alla Juventus, dopo una carriera ricca di partite, record, successi e ...