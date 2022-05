Fisco | pronta la tempesta | l' Ue ci svuota il portafogli | le due tasse con cui ci stanno per colpire

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) Come era stato anticipato, la sospensione del Patto di Stabilità è stata prorogata. La conferma è arrivata ieri con la presentazione del "pacchetto di primavera" da parte della Commissione europea. Per tutto il 2023, quindi, i vincoli ai bilanci nazionali resteranno in soffitta. Una decisione che Bruxelles ha assunto alla luce «dell'accresciuta incertezza» e dei «forti rischi al ribasso per le prospettive economiche» causati dalla guerra in Ucraina. Ma «la clausola generale di sospensione» che ha congelato il Patto di Stabilità è accompagnata da una serie di condizioni che limitano la possibilità di spesa per i Paesi ad alto debito come l'Italia. Oltre ad adottare «una politica di bilancio prudente», infatti, gli Stati membri dovranno limitare l'aumento «della spesa corrente», ovvero quella per pagare stipendi e pensioni, «al di sotto del potenziale di crescita di medio termine», ...