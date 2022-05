Expo 2030 | costituito formalmente il comitato promotore per la candidatura di Roma

Advertising

TuttoSuRoma : Candidatura di #Roma a Expo 2030, costituito formalmente il comitato promotore - Scrittomisto : Candidatura di Roma a Expo 2030, costituito formalmente il Comitato promotore - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Expo 2030: costituito formalmente il Comitato Promotore. Gualtieri, esempio positivo di cooperazione per Paese #ANSA htt… - Affaritaliani : Expo 2030, ufficiale il Comitato promotore: c'è la firma - LavoroLazio_com : Candidatura di Roma a Expo 2030, costituito formalmente Comitato promotore (FOTO-VIDEO) Una nuova tappa di grande… -

Il Comitato non ha fini di lucro e avrà il compito di promuovere, organizzare e predisporre la candidatura di Roma ad ospitare l', attuando le iniziative necessarie, con particolare ...Gualtieri: 'Soddisfatto per questo passaggio, la grande convergenza tra i promotori su queste scelte importanti è un esempio positivo di cooperazione su un obiettivo strategico per il ...Una nuova tappa di grande importanza lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione universale del 2030: è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un ...Una nuova tappa di grande importanza lungo il percorso della candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione universale del 2030: oggi è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il proto ...