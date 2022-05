“Eri un uomo buono”. Lutto per Christian De Sica, costretto a dirgli addio così (Di martedì 24 maggio 2022) Di personaggi come lui, che hanno indubbiamente segnato una lunga e indimenticabile epoca, ne esistono ormai pochi ed ancora meno sono i possibili degni eredi in grado di succedergli. Christian De Sica conosce bene quei tempi, dei quali è stato senz’altro un rilevante protagonista. Il suo amico Guido Lembo è morto. Una perdita che ha recato immenso dispiacere nel settore dello spettacolo e della mondanità, innescando nel cuore di Christian De Sica e tantissimi altri famosi colleghi un’inguaribile nostalgia ardua da digerire. Lo storico attore, figlio del mitico Vittorio, ha voluto salutare un’ultima volta Guido Lembo con un bel ricordo. Christian De Sica, il dolore per la morte di Guido Lembo Con lui si sono divertiti infinitamente, mangiando, bevendo, ballando e ... Leggi su tuttivip (Di martedì 24 maggio 2022) Di personaggi come lui, che hanno indubbiamente segnato una lunga e indimenticabile epoca, ne esistono ormai pochi ed ancora meno sono i possibili degni eredi in grado di succedergli.Deconosce bene quei tempi, dei quali è stato senz’altro un rilevante protagonista. Il suo amico Guido Lembo è morto. Una perdita che ha recato immenso dispiacere nel settore dello spettacolo e della mondanità, innescando nel cuore diDee tantissimi altri famosi colleghi un’inguaribile nostalgia ardua da digerire. Lo storico attore, figlio del mitico Vittorio, ha voluto salutare un’ultima volta Guido Lembo con un bel ricordo.De, il dolore per la morte di Guido Lembo Con lui si sono divertiti infinitamente, mangiando, bevendo, ballando e ...

