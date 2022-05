(Di martedì 24 maggio 2022) Il colore di stagione contagia non solo la sovrana ma anche Sophie di Wessex e alcuni ospiti della manifestazione. Beatrice indossa un abito floreale di Reformation mentre hanno scelto un look informale Jeremy Irons, Judy Dench, Guy Ritchie e le beniamine delle serie tv Laura Carmichael e Ruth Gemmell

Advertising

Vanity Fair Italia

Ieri, vestita di, si è presentata sul suo nuovo buggy da golf. All'inizio era restia a farsi ... X NON E' LA PRIMA VOLTA - Avevamo già vistousare un buggy da golf nel 2013, durante il ...Completo, sorriso smagliante,II ha visitato l esposizione su un buggy già ribattezzato "Queen mobile" dai royal watcher. Il veicolo, infatti, come confermato da Buckingham Palace, ... La regina Elisabetta in fucsia illumina il Chelsea Flower Show È la prima volta che la regina usa il buggy da golf per problemi di mobilità. Il veicolo ha sei posti, è dotato di schermo, frigorifero e Bluetooth. E costa la bellezza di... di Deborah Ameri ...(Adnkronos) - Vestita con un abito rosa fucsia, e un cappellino in tinta, Kate Middleton ha sostituito la regina Elisabetta al secondo garden party della stagione a Buckingham palace. Impeccabile e so ...