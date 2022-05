È epide-miopia tra i bambini | l’allarme dei pediatri

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 24 maggio 2022) Latra iè sempre più diffusa, tanto che iparlano di “”, proprio per descrivere l’aumento dei problemi della vista tra iin età scolare. Come riportato dalla Società italiana dia, si stima che entro il 2050 oltre il 50% della popolazione mondiale sarà miope; e questo rappresenterà non solo un problema di salute, ma anche una questione sociale. Roberto Caputo, Direttore della struttura complessa di Oftalmologiaca del Meyer di Firenze: Solitamente lainsorge verso i 5-6 anni, o in adolescenza (entro i 13/14 anni) e in genere progredisce per tutta l’età adolescenziale. Unaelevata (oltre 6 diottrie) aumenta il rischio di alcune patologie ...