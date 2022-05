Dichiarazione dei redditi precompilata 2022: come accendere e scadenza (Di martedì 24 maggio 2022) Da oggi si potrà scaricare online la Dichiarazione dei redditi precompilata del 2022. Dal 31 maggio sarà possibile inviare il modello 730 accettandolo così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni. Dichiarazione dei redditi precompilata 2022: come accendere I cittadini potranno consultare il proprio documento accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Da oggi si potrà scaricare online ladeidel. Dal 31 maggio sarà possibile inviare il modello 730 accettandolo così com’è oppure apportando modifiche e integrazioni.deiI cittadini potranno consultare il proprio documento accedendo nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

