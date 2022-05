Candidatura Expo 2030, costituito formalmente comitato promotore (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Una nuova tappa di grande importanza lungo il percorso della Candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione universale del 2030: oggi è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il protocollo che istituisce formalmente il comitato promotore per la Candidatura, con il relativo Statuto. Il comitato promotore viene costituito unitamente dai cofondatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Camera di Commercio di Roma. Il protocollo è stato firmato dal Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio Roberto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022) Roma – Una nuova tappa di grande importanza lungo il percorso delladi Roma a ospitare l’Esposizione universale del: oggi è stato firmato in Campidoglio, alla presenza di un notaio, il protocollo che istituisceilper la, con il relativo Statuto. Ilvieneunitamente dai cofondatori: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma Capitale, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Camera di Commercio di Roma. Il protocollo è stato firmato dal Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio Roberto ...

