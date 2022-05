Bce: Villeroy, su rialzo da mezzo punto non c'è consenso (Di martedì 24 maggio 2022) "Voglio essere chiaro, in questo momento non c'è consenso su un rialzo dei tassi da mezzo punto". Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Tv dal Forum economico mondiale Francois Villeroy de Galhau, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) "Voglio essere chiaro, in questo momento non c'èsu undei tassi da". Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg Tv dal Forum economico mondiale Francoisde Galhau, ...

