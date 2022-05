Asili nido, due proroghe e tre bandi per riuscire ad assegnare 2,4 miliardi del Recovery plan. E avanzano ancora 70 milioni (Di martedì 24 maggio 2022) Ci son volute due proroghe e tre bandi per assegnare i 2,4 miliardi di fondi del Pnrr per la realizzazione di Asili nido. A non rispondere subito all’appello del governo sono stati i comuni del Sud e ancora oggi tre regioni – BAsilicata, Molise e Sicilia – vanno a passo di lumaca e sembrano non volere i 70 milioni messi a loro disposizione fino al 31 maggio. Il primo bando, chiuso il 28 febbraio, aveva stanziato cinque miliardi di euro per la costruzione di nuove scuole, la manutenzione di quelle vecchie e la digitalizzazione. La maggior parte di questi fondi, tre miliardi, era destinata alla fascia 0-6 anni, 2,4 dei quali agli Asili nido. Su questi ultimi la macchina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ci son volute duee treperi 2,4di fondi del Pnrr per la realizzazione di. A non rispondere subito all’appello del governo sono stati i comuni del Sud eoggi tre regioni – Bcata, Molise e Sicilia – vanno a passo di lumaca e sembrano non volere i 70messi a loro disposizione fino al 31 maggio. Il primo bando, chiuso il 28 febbraio, aveva stanziato cinquedi euro per la costruzione di nuove scuole, la manutenzione di quelle vecchie e la digitalizzazione. La maggior parte di questi fondi, tre, era destinata alla fascia 0-6 anni, 2,4 dei quali agli. Su questi ultimi la macchina ...

