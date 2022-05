(Di lunedì 23 maggio 2022) Questa settimana, a SmackDown, glihanno scioccato il WWE Universe sconfiggendo gli RK-Bro, unificando così i WWE Tag Team Championships. Tuttavia, secondo quanto riportato, il destino dei titoli è stato deciso, come spesso accade,. Inizialmente l’incontro avrebbe dovuto svolgersi a WrestleMania Backlash, tuttavia, i piani sono stati cancellati dopo l’aggiunta di Roman Reigns e Drew McIntyre a quello che è poi diventato un 6 men tag team match. Parlando a Wrestling Observer Radio della vittoria dei membri della Bloodline, Dave Meltzer ha rivelato che si è trattato di unadell’ultimo minuto, da parte della WWE: “Èunadell’ultimo minuto, non avevano un finale programmato. Il piano era sempre l’angle finale, non è mai ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: La decisione di far vincere gli Usos è stata presa all'ultimo momento - - TSOWrestling : Arriva la prima dura decisione della #WWE? #TSOW // #TSOS -

Zona Wrestling

Una notizia che sta facendo storcere il naso a molti utenti di PlayStation Now è ladi Sony di rimuovere dallo store un totale di 56 giochi in due tornate. Nella lista di ...Fighter V e...L'incontro viene vinto da Vettori perunanime. Dopo il successo sale al 2º posto nella ... In precedenza aveva avuto una relazione con una ex star della, Kelly Kelly . Un aneddoto su ... WWE: La decisione di far vincere gli Usos è stata presa all’ultimo momento Questa settimana, a SmackDown, gli Usos hanno scioccato il WWE Universe sconfiggendo gli RK-Bro, unificando così i WWE Tag Team Championships. Tuttavia, secondo quanto riportato, il destino dei titoli ...0 min read. La WWE ha già preso delle decisioni molto forti su Sasha Banks e Naomi, ma a quanto sembra, il peggio deve ancora venire (CLICCA PER LEGGERE LA NEWS). Come riportato da Ring Side News, la ...