Will Smith rivela e il viaggio psichedelico premonitore: “Ho visto la mia carriera andare in fumo, tutti i miei soldi volare via e la mia casa distrutta” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ho bevuto e di solito ci vogliono circa 45 minuti per entrare nel mood. Ero li seduto e poco dopo ho visto la mia carriera andare in fumo, ho iniziato a vedere tutti i miei soldi volare via, ho visto la mia casa distrutta“. Con il senno di poi, queste parole pronunciate da Will Smith nel nuovo talk “My next guest needs no introduction” di David Letterman hanno tutta l’aria di una profezia. Quando l’intervista venne registrata lo scorso febbraio, infatti, ancora dovevano verificarsi i fatti della Notte degli Oscar, quando l’attore diede uno schiaffo in mondovisione a Chris Rock: ora che la puntata è stata mandata in onda, in molti ci stanno vedendo una sorta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ho bevuto e di solito ci vogliono circa 45 minuti per entrare nel mood. Ero li seduto e poco dopo hola miain, ho iniziato a vederevia, hola mia“. Con il senno di poi, queste parole pronunciate danel nuovo talk “My next guest needs no introduction” di David Letterman hanno tutta l’aria di una profezia. Quando l’intervista venne registrata lo scorso febbraio, infatti, ancora dovevano verificarsi i fatti della Notte degli Oscar, quando l’attore diede uno schiaffo in mondovisione a Chris Rock: ora che la puntata è stata mandata in onda, in molti ci stanno vedendo una sorta di ...

