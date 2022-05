Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 11.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE, SULLA-FIUMICINO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SULLA STATALE PONTINA PERMANGONO LE CODE PER LAVORI DA CASTEL DI DECIMA A SPINACETO, IN DIREIZONESULL’OSTIENSE PER UN VEICOLO IN FIAMME, ORA SPENTO, SI STA IN CODA DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO, VERSO IL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN VIA NETTUNENSE, IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA TRA PAVONA E CECCHINA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN A1 SULLA DIRETTRICE-NAPOLI, SEGNALATO UN INCIDENTE DA AUTOSTRADE PER L’ITALIA, SIAMO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI ANAGNI, IN ENTRATA, PER IL TRAFFICO ...