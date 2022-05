Viabilità Roma Regione Lazio del 23-05-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 23 maggio 2022)DEL 23 MAGGIOORE 10.24 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAMIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE SOLO IN INTERNA, TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO COSI’ ANCHE SULLA-FIUMICINO DA VIA NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE EUR SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI, VERSO IL CENTRO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA C DEL METRO ANCHE SULLA FERROVIA-LIDO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da ...