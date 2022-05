Venerdì torna la corsa Run 5 30 

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Venerdì 27 maggio 2022 torna l’appuntamento con la 5.30 di Torino, terza tappa del tour 2022 di Run 5.30.Run 5.30 è il progetto incentrato sul binomio movimento e sana alimentazione che, dal 2009, fa correre migliaia di early birds nelle più belle piazze d’Italia e del mondo.Run 5.30 è una camminata non competitiva alle 5.30 di un giorno lavorativo: un evento a impatto zero per iniziare la giornata in compagnia e regalandosi un momento di benessere.Ideata dal pubblicitario Sergio Bezzanti e della biologa nutrizionista Sabrina Severi, Run 5.30 è un grande progetto di comunicazione incentrato sull’importanza di adottare uno stile di vita sano e sostenibile. L'articolo proviene da Nuova Società.