“Vai a lavorare!”, Salvini contestato in strada alla festa per lo scudetto del Milan | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) In strada tra i tifosi del Milan impazziti per la vittoria dello scudetto c’è anche Matteo Salvini, storico tifoso rossonero. Acclamato da moltissimi suppoter in delirio, risponde attivamente a cori come “interista vaff…” e “chi non salta neroazzurro è”, scatta selfie con chi glielo chiede e si lascia andare a grida di gioia, abbracci e sorrisi. “Ho perso totalmente la voce”, lo si sente sussurrare poi. Ma non tutti sono con lui. In un VIDEO di Local Team si vedono alcuni suoi “colleghi di tifo” in maglia rossonera iniziare a inveire contro il segretario della Lega: “Vai a lavorare, non è questo il tuo posto, hai di meglio da fare”, le frasi che si sentono, alle quali il leader del Carroccio risponde sempre allo stesso modo: “Forza Milan”. “Vai a lavorare!”, la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Intra i tifosi delimpazziti per la vittoria delloc’è anche Matteo, storico tifoso rossonero. Acclamato da moltissimi suppoter in delirio, risponde attivamente a cori come “interista vaff…” e “chi non salta neroazzurro è”, scatta selfie con chi glielo chiede e si lascia andare a grida di gioia, abbracci e sorrisi. “Ho perso totalmente la voce”, lo si sente sussurrare poi. Ma non tutti sono con lui. In undi Local Team si vedono alcuni suoi “colleghi di tifo” in maglia rossonera iniziare a inveire contro il segretario della Lega: “Vai a lavorare, non è questo il tuo posto, hai di meglio da fare”, le frasi che si sentono, alle quali il leader del Carroccio risponde sempre allo stesso modo: “Forza”. “Vai a”, la ...

