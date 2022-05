Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Lopalco: “Emergenza internazionale è scelta tecnica” (Di lunedì 23 maggio 2022) “La dichiarazione di evento di Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale è un fatto tecnico. Se una malattia infettiva emergente travalica i confini di più Stati, l‘Organizzazione mondiale della sanità è tenuta ad intervenire con azioni di coordinamento. Per esempio imponendo la segnalazione obbligatoria dei casi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alla possibilità che l’Oms classifichi il Vaiolo delle scimmie come Emergenza internazionale. “In ogni caso esistono dei criteri per dichiarare un’Emergenza internazionale, definita tecnicamente con la sigla Pheic, ed è a quelli che si attiene l’Oms”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “La dichiarazione di evento didi sanità pubblica di rilevanzaè un fatto tecnico. Se una malattia infettiva emergente travalica i confini di più Stati, l‘Organizzazione mondiale della sanità è tenuta ad intervenire con azioni di coordinamento. Per esempio imponendo la segnalazione obbligatoria dei casi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento, in merito alla possibilità che l’Oms classifichi ilcome. “In ogni caso esistono dei criteri per dichiarare un’, definitamente con la sigla Pheic, ed è a quelli che si attiene l’Oms”. ...

