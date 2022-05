Ultime Notizie Roma del 23-05-2022 ore 19:10 (Di lunedì 23 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano quasi 30 mila i soldati russi morti dall’inizio del conflitto secondo quanto riportato dal intelligence britannica nei primi tre mesi la Russia si stava davanti a dei numeri i soldati uccisi simili a quelli registrati nei 9 anni di guerra in Afghanistan Longa non fa una stima dei soldati morti ma evidenzia su report pubblicato su Twitter l’elevato tasso di vittime dovuto ad una serie di fattori fra cui un approccio al comando che era affatto e fallimenti sul campo di soldati uccisi ha parlato anche zielinsky dicendo che l’Ucraina ogni giorno sul fronte orientale perde dai 50 ai 100 militari intanto arriva la prima condanna per crimini di guerra un Sergente Russo dovrà scontare l’ergastolo Vaiolo delle scimmie con quello ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la guerra in Ucraina in primo piano quasi 30 mila i soldati russi morti dall’inizio del conflitto secondo quanto riportato dal intelligence britannica nei primi tre mesi la Russia si stava davanti a dei numeri i soldati uccisi simili a quelli registrati nei 9 anni di guerra in Afghanistan Longa non fa una stima dei soldati morti ma evidenzia su report pubblicato su Twitter l’elevato tasso di vittime dovuto ad una serie di fattori fra cui un approccio al comando che era affatto e fallimenti sul campo di soldati uccisi ha parlato anche zielinsky dicendo che l’Ucraina ogni giorno sul fronte orientale perde dai 50 ai 100 militari intanto arriva la prima condanna per crimini di guerra un Sergente Russo dovrà scontare l’ergastolo Vaiolo delle scimmie con quello ...

Advertising

sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - Corriere : Covid, in una settimana crollo dei casi: -35%. Il 90% degli italiani over 12 ha completato il ciclo vaccinale - News24_it : Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | In una settimana crollo dei casi, -35%. Morti... - Corri… - junews24com : Koulibaly Juve, Bargiggia frena: «Da quel che so io a Napoli nessuno...» - -