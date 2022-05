Ultime Notizie – Fedez e J-Ax pace fatta: “Sei ore al telefono, ci siamo detti tutto” (Di lunedì 23 maggio 2022) pace fatta tra Fedez e J-Ax dopo una telefonata durata sei ore. Così i due rapper hanno raccontato alla stampa come si sono riavvicinati a quattro anni dall’ultimo contatto. “Ci siamo sentiti al telefono per 6 ore, ci siamo detti tutto quello che dovevamo”, ha spiegato Fedez ai giornalisti, durante la conferenza stampa convocata a Milano per presentare il concerto Love Mi, in calendario in piazza del Duomo il 28 giugno prossimo. “Sono passati abbastanza anni per parlare di tante cose senza che facessero più male”, ha poi aggiunto Fedez, spiegando che “non c’era una ragione” ai loro dissidi, “ma una serie di motivazioni”. Quelli passati, ha rimarcato il rapper, “sono stati anni di frenesia ma era il momento giusto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022)trae J-Ax dopo una telefonata durata sei ore. Così i due rapper hanno raccontato alla stampa come si sono riavvicinati a quattro anni dall’ultimo contatto. “Cisentiti alper 6 ore, ciquello che dovevamo”, ha spiegatoai giornalisti, durante la conferenza stampa convocata a Milano per presentare il concerto Love Mi, in calendario in piazza del Duomo il 28 giugno prossimo. “Sono passati abbastanza anni per parlare di tante cose senza che facessero più male”, ha poi aggiunto, spiegando che “non c’era una ragione” ai loro dissidi, “ma una serie di motivazioni”. Quelli passati, ha rimarcato il rapper, “sono stati anni di frenesia ma era il momento giusto ...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - music_plumee : RT @chiccochiesa: Se va a finire come leggo dalle ultime notizie, in quelle lacrime di lunedì scorso oltre al “sarei rimasto” c’era anche “… - ivanretta72 : RT @PianetaMilan: .@acmilan , Stefano #Pioli si è tatuato lo scudetto appena vinto (FOTO) #ACMilan #Milan #Sempremilan -

Siria: inviato Onu saluta positivamente amnistia Assad Secondo media siriani e panarabi, durante il suo incontro a Damasco svoltosi nelle ultime ore col ministro degli esteri siriano Faysal Miqdad, Pedersen ha dichiarato ai giornalisti: "Sono stato ... Iraq: nuova tempesta di sabbia, sospesi voli negli aeroporti Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya, secondo cui il premier Mustafa Kazemi ha ordinato la misura d'emergenza, già presa più volte nelle ultime settimane. Si tratta della nona tempesta di sabbia ... Il Sole 24 ORE Salernitana, Ribery pronto a restare: “Se volete resto qui” Ribery ha voglia di giocare ancora. L’ex fantasista di Fiorentina e Bayern dopo la serata di ieri vuole restare in maglia granata. Queste le sue parole: “Bello vivere certe emozioni, abbiamo sempre cr ... EA potrebbe essere in vendita: Apple, Amazon e Disney interessate L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato il via ad una vera e propria corsa agli acquisti da parte delle principali realtà del gaming e sembra che i grand movimenti non sian ... Secondo media siriani e panarabi, durante il suo incontro a Damasco svoltosi nelleore col ministro degli esteri siriano Faysal Miqdad, Pedersen ha dichiarato ai giornalisti: "Sono stato ...Lo riferisce la tv irachena al Iraqiya, secondo cui il premier Mustafa Kazemi ha ordinato la misura d'emergenza, già presa più volte nellesettimane. Si tratta della nona tempesta di sabbia ... Ucraina, Mosca: «Valutiamo il piano di pace dell’Italia». Prigionieri Azovstal a processo Ribery ha voglia di giocare ancora. L’ex fantasista di Fiorentina e Bayern dopo la serata di ieri vuole restare in maglia granata. Queste le sue parole: “Bello vivere certe emozioni, abbiamo sempre cr ...L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha dato il via ad una vera e propria corsa agli acquisti da parte delle principali realtà del gaming e sembra che i grand movimenti non sian ...