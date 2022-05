Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 1.341 contagi e 13 morti. A Roma 895 casi (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 1.341 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 23 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 3.673 tamponi molecolari e 8.717 antigenici con un tasso di positività al 10,8%. I ricoverati sono 716, 13 in meno da ieri, stabili le terapie intensive occupate a 44 e 3.042 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 895. In dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 357 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 220 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono 1.341 i nuovida Coronavirus, 23 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 13. Nelle24 ore sono stati processati 3.673 tamponi molecolari e 8.717 antigenici con un tasso di positività al 10,8%. I ricoverati sono 716, 13 in meno da ieri, stabili le terapie intensive occupate a 44 e 3.042 i guariti. Icittà sono a quota 895. In dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie regionali nelle24 ore. Asl1: sono 357 i nuovie 2 i decessi; Asl2: sono 220 i nuovie 3 i decessi; Asl...

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - music_plumee : RT @chiccochiesa: Se va a finire come leggo dalle ultime notizie, in quelle lacrime di lunedì scorso oltre al “sarei rimasto” c’era anche “… - ivanretta72 : RT @PianetaMilan: .@acmilan , Stefano #Pioli si è tatuato lo scudetto appena vinto (FOTO) #ACMilan #Milan #Sempremilan -