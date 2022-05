Ufficiale tra qualche ora la Xiaomi Mi Band 7: specifiche e confezione (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà domani 24 maggio la giornata in cui faremo la conoscenza della prossima Xiaomi Mi Band 7, insieme ai Redmi Note 11T, 11T Pro e 11T Pro+. Lo schermo del braccialetto intelligente dovrebbe confermarsi del 25% più ampio rispetto all’attuale generazione, a cui si affiancherà forse anche una batteria dalle dimensioni più generose. Parliamo di un display AMOLED da 1.62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel (un aumento notevole rispetto ai 486 x 152 pixel precedenti). Non mancherà l’AOD per alcuni quadranti, come pure la sveglia intelligente sulla base dei dati del sonno, il risparmio energetico avanzato, il GPS integrato, una batteria da 180mAh e l’NFC. La Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe poter monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, alcune attività sportive e le condizioni ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Sarà domani 24 maggio la giornata in cui faremo la conoscenza della prossimaMi7, insieme ai Redmi Note 11T, 11T Pro e 11T Pro+. Lo schermo del braccialetto intelligente dovrebbe confermarsi del 25% più ampio rispetto all’attuale generazione, a cui si affiancherà forse anche una batteria dalle dimensioni più generose. Parliamo di un display AMOLED da 1.62 pollici con risoluzione di 490 x 192 pixel (un aumento notevole rispetto ai 486 x 152 pixel precedenti). Non mancherà l’AOD per alcuni quadranti, come pure la sveglia intelligente sulla base dei dati del sonno, il risparmio energetico avanzato, il GPS integrato, una batteria da 180mAh e l’NFC. LaMi7 dovrebbe poter monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, alcune attività sportive e le condizioni ...

