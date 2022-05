Advertising

ioloraccolgo : Terna: salgono consumi elettrici ad aprile, boom rinnovabili - fisco24_info : Terna: salgono consumi elettrici ad aprile, boom rinnovabili: Coprono il 37% della domanda. Crescono a 2 cifre eoli… -

Agenzia ANSA

Continua la crescita dei consumi elettrici italiani. Nel mese di aprile, secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, il Paese ha consumato 24,1 miliardi di kWh di energia elettrica, un valore in aumento sia rispetto ad aprile 2021 (dello 0,6%) sia ...Utility in positivo sul Ftse Mib: stona solo Hera A fare eccezione è infatti Hera che scende dell'1,34%, mentre Snam e A2Aentrambi dello 0,15%, preceduti dache progredisce dello 0,48%. Terna: salgono consumi elettrici ad aprile, boom rinnovabili - Economia (ANSA) - ROMA, 23 MAG - Continua la crescita dei consumi elettrici italiani. Nel mese di aprile, secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, il Paese ha consuma ...Tra i titoli in evidenza:. Sempre molto forte Saras (BIT: ), sulla scia dei risultati sopra le attese ieri. Deboli Snam (BIT: ) e Terna (BIT: ) in calo intorno allo 0,7% dopo il balzo ieri su attese s ...