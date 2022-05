Strage di Capaci, Paparcuri: “30 anni dopo non è cambiato niente, il candidato sindaco di Palermo lo scelgono condannati per fatti di mafia” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Quello che mi disturba in questi giorni è che il sindaco di Palermo o il governatore della Sicilia lo devono decidere due persone che sono state condannate per mafia… il trentennale non ci ha insegnato nulla”. Sono parole amare quelle di Giovanni Paparcuri, per tanti anni come consulente informatico del pool antimafia ha lavorato a stretto contatto con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi è l’anima del museo Falcone e Borsellino, dove combatte per tenere viva la loro memoria. Paparcuri è stato spite della diretta di Millennium Live, assieme a Giuseppe Pipitone (autore del podcast Mattanza) e Mario Portanova (Fq Millennium), dove ha ripercorso alcuni momenti significativi della vita del magistrato in occasione del trentennale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Quello che mi disturba in questi giorni è che ildio il governatore della Sicilia lo devono decidere due persone che sono state condannate per… il trentennale non ci ha insegnato nulla”. Sono parole amare quelle di Giov, per tanticome consulente informatico del pool antiha lavorato a stretto contatto con GiovFalcone e Paolo Borsellino. Oggi è l’anima del museo Falcone e Borsellino, dove combatte per tenere viva la loro memoria.è stato spite della diretta di Millennium Live, assieme a Giuseppe Pipitone (autore del podcast Mattanza) e Mario Portanova (Fq Millennium), dove ha ripercorso alcuni momenti significativi della vita del magistrato in occasione del trentennale ...

