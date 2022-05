Stefano Pioli derubato, macchia sullo scudetto del Milan: l’appello (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan ha vinto lo scudetto, ma la festa è stata rovinata a Stefano Pioli. L’allenatore, infatti, si è visto derubato della medaglia. Ma sul tardi è arrivata la bella notizia. È festa in casa rossonera dopo il diciannovesimo scudetto conquistato dal mister parmigiano e da tutta la sua squadra. Un trionfo non scontato ed arrivato all’ultima giornata, dove si sono aperti i festeggiamenti anche con i tifosi. Peccato che ad un certo punto la medaglia sia sparita dal collo dell’ex giocatore. fonte foto: AnsaIl Milan ha vinto lo scudetto per la diciannovesima volta. Un risultato conquistato partita dopo partita e non mollando dall’inizio fino alla fine della stagione, riuscendo ad avere la meglio sui “cugini” interisti che sono arrivati ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilha vinto lo, ma la festa è stata rovinata a. L’allenatore, infatti, si è vistodella medaglia. Ma sul tardi è arrivata la bella notizia. È festa in casa rossonera dopo il diciannovesimoconquistato dal mister parmigiano e da tutta la sua squadra. Un trionfo non scontato ed arrivato all’ultima giornata, dove si sono aperti i festeggiamenti anche con i tifosi. Peccato che ad un certo punto la medaglia sia sparita dal collo dell’ex giocatore. fonte foto: AnsaIlha vinto loper la diciannovesima volta. Un risultato conquistato partita dopo partita e non mollando dall’inizio fino alla fine della stagione, riuscendo ad avere la meglio sui “cugini” interisti che sono arrivati ...

