Roland Garros 2022: programma, orari ed ordine di gioco martedì 24 maggio con sette italiani (Di lunedì 23 maggio 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2022 per la giornata di martedì 24 maggio. Scendono in campo ben sette tennisti azzurri. Gli occhi sono puntati su Musetti-Tsitsipas, che chiuderanno il quadro sul Campo Centrale. Jannik Sinner se la vedrà contro il qualificato Fratangelo mentre Giulio Zeppieri, dopo aver superato il tabellone cadetto, troverà l’ostico Hurkacz. In campo anche Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Tra le donne spazio a Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, entrambe impegnate sul Court 14. Di seguito il programma completo con tutti gli orari dettagliati. programma COMPLETO COURT PHILIPPE-CHATRIER (INIZIO ALLE ORE 12:00) Cornet vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Il, glie l’didelper la giornata di24. Scendono in campo bentennisti azzurri. Gli occhi sono puntati su Musetti-Tsitsipas, che chiuderanno il quadro sul Campo Centrale. Jannik Sinner se la vedrà contro il qualificato Fratangelo mentre Giulio Zeppieri, dopo aver superato il tabellone cadetto, troverà l’ostico Hurkacz. In campo anche Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Tra le donne spazio a Lucia Bronzetti e Camila Giorgi, entrambe impegnate sul Court 14. Di seguito ilcompleto con tutti glidettagliati.COMPLETO COURT PHILIPPE-CHATRIER (INIZIO ALLE ORE 12:00) Cornet vs ...

