Qual è lo scopo evolutivo delle unghie dei piedi?

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ci prendiamo curadei nostricomenostre mani, ma forse ci siamo chiesti se inche modo servano effettivamente acosa, o se hanno uno: il Guardian ha pubblicato le risposte dei suoi lettori, per rivelare teorie sull’argomento molto interessanti, alcune più scientifiche di altre. Un lettore ha risposto all’articolo partendo dal presupposto che “l’evoluzione non produce cose inutili, ma può eliminare gli ostacoli“: secondo quanto spiegato nella risposta, in origine gli umani, essendo primati, avevano gli artigli, ma con l’evoluzione, non avendo più bisogno di artigli lunghi in quanto ostacolerebbero i nostri movimenti e la nostra capacità di stare in posizione ...