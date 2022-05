Pnrr | scontro aperto tra Letta e Salvini sulle riforme Il segretario del Pd | «Ha superato il limite | è incompatibile con il governo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 maggio 2022) «L’opposizione chee la Lega stanno facendo, e lo dico con molta chiarezza e franchezza, hail», ha dichiarato ildel Pd Enricosollecitato a Catanzaro su una domanda relativa alla discussione sul Dl concorrenza. In queste settimane i partiti si stanno scontrando sui temi del fisco, della concorrenza e di tutte leche l’Ue richiede o suggerisce per avanzare con il. Dopo l’attacco di Mario Draghi ai partiti ancora troppo divisi, anche la Commissione ha invitato l’Italia ad accelerare i processi decisionali. Matteoaveva reagito dicendo che l’Italia non prende lezioni dall’Ue. Il commissario dell’Unione europea all’Economia Paolo Gentiloni aveva ...