Playoff per la A: il Monza di Berlusconi batte il Brescia (2-1) e vola in finale col Pisa (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Monza ribalta il Brescia e affronterà in finale i nerazzurri Pisani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilribalta ile affronterà ini nerazzurrini L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GiovaAlbanese : Il successo per 1-0 non basta, agli #Under23 della #Juventus: passa il Padova, che si qualifica alla semifinale naz… - sportmediaset : Il Monza ribalta il Brescia: è finale contro il Pisa per la Serie A #SerieB #MonzaBrescia - BresciaOfficial : ? ?? | GOLLL!!! Al minuto 7° Tramoni segna per il Brescia. Monza ?? Brescia 0 - 1 #MONBRE #Playoff #SerieBKT… - FirenzePost : Playoff per la A: il Monza di Berlusconi batte il Brescia (2-1) e vola in finale col Pisa - antoteven : Momento complicato per i due Coach di Barça e Real. Ma come sempre serve equilibrio nel giudizio. -