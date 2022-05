Pillole per una nuova storia letteraria 064 di Federico Sanguineti (Di lunedì 23 maggio 2022) Su varianti d’autore dantesche Di Federico Sanguineti Fino ad oggi, negli studi di filologia dantesca, sembra esser rimasto quasi del tutto in ombra un unico problema: quello delle varianti d’autore. Ma queste non possono non essersi insinuate nella tradizione di Inferno, Purgatorio e Paradiso: trattandosi, nel complesso, di un’opera che ha visto la luce a puntate, sarà pur stata oggetto nel corso del tempo (per non parlare dell’atto stesso della composizione) di qualche sia pur minimo ripensamento. C’è poi da aggiungere il fatto, forse veramente mai preso in seria considerazione, che la variantistica (cioè il confronto, l’esame e lo studio delle varianti) è uno dei fenomeni di cui proprio Dante, prima di ogni altro, si mostra consapevole. Filologo, per così dire, di sé stesso, già nella Vita nova non esita a ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 23 maggio 2022) Su varianti d’autore dantesche DiFino ad oggi, negli studi di filologia dantesca, sembra esser rimasto quasi del tutto in ombra un unico problema: quello delle varianti d’autore. Ma queste non possono non essersi insinuate nella tradizione di Inferno, Purgatorio e Paradiso: trattandosi, nel complesso, di un’opera che ha visto la luce a puntate, sarà pur stata oggetto nel corso del tempo (per non parlare dell’atto stesso della composizione) di qualche sia pur minimo ripensamento. C’è poi da aggiungere il fatto, forse veramente mai preso in seria considerazione, che la variantistica (cioè il confronto, l’esame e lo studio delle varianti) è uno dei fenomeni di cui proprio Dante, prima di ogni altro, si mostra consapevole. Filologo, per così dire, di sé stesso, già nella Vita nova non esita a ...

