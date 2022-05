Pier Ferdinando Casini | Agli ingenui o in malafede dico | il fattore Z determinerà il prossimo governo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 23 maggio 2022) Per l'ex presidente della Camera "attorno ai rapporti con Putin si sta ridefinendo il mondo: Occidente, Russia e Cina, e non allineati". "Con l'America non si scherza, in Italia non c'è spazio per equivoci, consiglio di rileggere Berlinguer sulla Nato".