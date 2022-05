Perdite d’acqua (Di lunedì 23 maggio 2022) Le condutture idrauliche in casa sono fondamentali perché esse permettono di avere sia dell’acqua potabile da usare in diversi modi, oltre a liberarsi di quella che è considerata acqua sporca. Solo che si ha la cattiva abitudine a pensare che queste sono degli impianti che sono eterni, come se essi non soffrissero mai e poi mai di usure. Non andando ad avere una certa attenzione alla pulizia, a eventuali ostruzioni, si usano dei detersivi che sono molto aggressivi e non c’è attenzione alla loro qualità, semplicemente si danneggiano. Il risultato è quello di avere a che fare con delle condutture che si staccano, danneggiano, che perdono acqua e questo non vuol dire che si ha solo un fastidio nell’utilizzo delle acque, sia sporche che potabili. La realtà è molto più problematica e disastrosa. L’acqua inizia a impregnare le pareti, il cemento, gli intonaci e tutto questo ci porta ad avere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Le condutture idrauliche in casa sono fondamentali perché esse permettono di avere sia dell’acqua potabile da usare in diversi modi, oltre a liberarsi di quella che è considerata acqua sporca. Solo che si ha la cattiva abitudine a pensare che queste sono degli impianti che sono eterni, come se essi non soffrissero mai e poi mai di usure. Non andando ad avere una certa attenzione alla pulizia, a eventuali ostruzioni, si usano dei detersivi che sono molto aggressivi e non c’è attenzione alla loro qualità, semplicemente si danneggiano. Il risultato è quello di avere a che fare con delle condutture che si staccano, danneggiano, che perdono acqua e questo non vuol dire che si ha solo un fastidio nell’utilizzo delle acque, sia sporche che potabili. La realtà è molto più problematica e disastrosa. L’acqua inizia a impregnare le pareti, il cemento, gli intonaci e tutto questo ci porta ad avere ...

