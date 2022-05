“Ora te lo dico”. UeD, Maria De Filippi top su Riccardo Guarnieri. Non poteva restare muta (Di lunedì 23 maggio 2022) Riccardo Guarnieri torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Ma questa volta per lui ci sono solo critiche sia da parte del pubblico che di Maria De Filippi. Il tutto prende inizio con un confronto con Gloria Nicoletti, la dama che ha colpito in positivo il pubblico proprio perché riesce a tenere testa al cavaliere tarantino. Inoltre lei stessa ha ammesso di non aver sentito nulla quando ha parlato con Riccardo Guarnieri nei giorni scorsi. Ora sta conoscendo il cavaliere Fabio e ha intenzione di continuare così il suo percorso, togliendo così a Riccardo la possibilità di riprovarci. Tuttavia Riccardo Guarnieri insiste e non perde le speranze. Lei si dice felice del fatto che lui abbia compreso gli errori fatti durante la loro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022)torna al centro dello studio di Uomini e Donne. Ma questa volta per lui ci sono solo critiche sia da parte del pubblico che diDe. Il tutto prende inizio con un confronto con Gloria Nicoletti, la dama che ha colpito in positivo il pubblico proprio perché riesce a tenere testa al cavaliere tarantino. Inoltre lei stessa ha ammesso di non aver sentito nulla quando ha parlato connei giorni scorsi. Ora sta conoscendo il cavaliere Fabio e ha intenzione di continuare così il suo percorso, togliendo così ala possibilità di riprovarci. Tuttaviainsiste e non perde le speranze. Lei si dice felice del fatto che lui abbia compreso gli errori fatti durante la loro ...

